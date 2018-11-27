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В Москве совершено нападение на пенсионерку

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 27 ноября, на Новочеркасском бульваре

Москва, 27 ноября 2018, 09:19 — REGNUM  Неизвестный совершил нападение на пенсионерку на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

ЧП произошло во вторник, 27 ноября, на Новочеркасском бульваре.

«Обнаружена … пенсионерка, которая нарядом скорой помощи доставлена в реанимацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина 1952 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.

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