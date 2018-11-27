Безработную москвичку обокрали на 6,3 млн рублей

Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве неизвестные проникли в квартиру и похитили оттуда ювелирные изделия стоимостью 6,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

От действий злоумышленников пострадала 45-летняя неработающая женщина. Кража была совершена в Пресненском районе. Вор подобрал ключи к входной двери.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, уточняет агентство «Москва». Личность преступника устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в полицию обратилась 60-летняя москвичка. Она заявила, что на нее напали трое неизвестных, связали, похитили около 2 млн руб. и ювелирные изделия, после чего скрылись. Полицейские ведут проверку.

Читайте также: В Москве неизвестный обокрал салон сотовой связи на 3 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионерку в Новой Москве ограбили на 2 млн — СМИ