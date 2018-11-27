Вторник, 27 Ноября 2018 года
09:11:26 МСК

Безработную москвичку обокрали на 6,3 млн рублей

Происшествия

Злоумышленник подобрал ключи к входной двери

Москва, 27 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  В Москве неизвестные проникли в квартиру и похитили оттуда ювелирные изделия стоимостью 6,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

От действий злоумышленников пострадала 45-летняя неработающая женщина. Кража была совершена в Пресненском районе. Вор подобрал ключи к входной двери.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, уточняет агентство «Москва». Личность преступника устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в полицию обратилась 60-летняя москвичка. Она заявила, что на нее напали трое неизвестных, связали, похитили около 2 млн руб. и ювелирные изделия, после чего скрылись. Полицейские ведут проверку.

Читайте также: В Москве неизвестный обокрал салон сотовой связи на 3 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионерку в Новой Москве ограбили на 2 млн — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить