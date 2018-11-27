На западе Украины перевернулся автобус с 20 пассажирами

Черновцы, Украина, , 08:39 — REGNUM На трассе Черновцы-Косов перевернулся пассажирский автобус с 20 людьми, заявили 26 ноября в сообществе «СтопХам Буковина» в социальной сети Facebook.

«В связи с ухудшением погодных условий, а именно из-за налипания мокрого снега, на автотрассе Черновцы-Косов временно затруднено движение транспорта из-за ДТП, в которое попал маршрутный автобус Снятин-Новоселица», — сказано в сообщении.

Очевидцы аварии не располагают информацией о состоянии пассажиров автобуса.

Напомним, ранее в страшной аварии на трассе Киев-Чоп погиб многократный чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Ещё один спортсмен Олег Жох получил тяжёлые травмы.

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Отметим, после начала снегопадов число аварий на Украине резко увеличилось, поскольку многие водители не поменяли летнюю резину на зимнюю.

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