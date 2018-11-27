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Затонувший в Охотском море сухогруз обследуют водолазы ТОФ

Происшествия

На сегодняшний день пропавшими без вести числятся трое членов экипажа судна: капитан, старпом и вахтенный механик

Петропавловск-Камчатский, 27 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  Силы и средства Тихоокеанского флота (ТОФ) России могут быть использованы для обследования затонувшего у берегов Камчатки сухогруза «Анатолий Крашенинников». Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба администрации Камчатского края.

Отмечается, что на сегодняшний день пропавшими без вести числятся трое членов экипажа судна: капитан, старший помощник и вахтенный механик. Глава региона Владимир Илюхин обратился к командованию ТОФ с просьбой направить в район затопления специальное судно и водолазов — для детального обследования затонувшего сухогруза.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Анатолий Крашенинников» с 13 членами экипажа на борту затонуло в Охотском море 9 ноября. Десять человек смогли спастись на плоту и были подняты на борт правбазы «Дальмос», остальные трое числятся пропавшими без вести.

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