На нефтепроводе в Мексике произошёл взрыв и пожар

ш. Халиско, Мексика, , 08:07 — REGNUM На западе Мексики пожарные пока безрезультатно пытаются потушить пожар на нефтепроводе. Инцидент произошёл накануне, 26 ноября, в штате Халиско в Тлахомулько-де-Суньига. По данным радиостанции Noticias MVS, причиной взрыва и последующего за ним пожара стала незаконная врезка в нефтепровод государственной нефтегазовой компании Pemex, через которую злоумышленники похищали топливо.

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По сообщению пожарной службы, в тушении пожара задействованы почти 170 человек и 46 единиц техники. Отмечается, что риска для населения и близлежащих домов нет, поэтому необходимость эвакуации людей из района ЧП отсутствует. Ситуация находится под контролем. Пока сведений о пострадавших не поступало.

https://twitter.com/UMPCyBZ/status/1067167659358334976

В настоящее время пожарные готовятся предпринять третью попытку потушить огонь, чтобы приступить к ликвидации утечки. Столб пламени поднимался на несколько десятков метров над землей.

https://twitter.com/Ramiro_Escoto/status/1067181137380950016

Отмечается, что рядом с местом врезки обнаружены семь сгоревших автомобилей, предположительно, принадлежавших похитителям топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября взрыв и пожар произошёл на нефтепроводе System 2E в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Авария возникла из-за повреждения нефтепровода при попытке нелегального подключения. Погибли более 60 человек.

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