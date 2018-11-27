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В автомобиль верховного судьи Южной Кореи бросили «коктейль Молотова»

Происшествия

Нападение совершил 74-летний мужчина

Сеул, 27 ноября 2018, 07:32 — REGNUM  В Сеуле пожилой мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль председателя Верховного суда Республики Корея. Об этом 27 ноября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел утром, когда автомобиль въезжал в ворота главного здания суда в южной части города. 74-летний мужчина бросил «коктейль Молотова», в результате чего у машины загорелась одна из передних шин.

Охрана быстро потушила пламя, находившийся в машине судья Ким Ю-Су не пострадал. Совершивший нападение мужчина задержан полицией. О мотивах его поступка пока не сообщается. Ведется расследование.

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