Украинские формирования семь раз нарушили перемирие в ЛНР

Луганск, , 07:26 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ семь раз открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 27 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

Киевские силовики применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты, миномёты калибра 82 мм, вооружение, установленное на БМП, гранатомёты разных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Сокольники, Красный ЯР, Молодежное, Калиновка, район памятника Князю Игорю», — сказано в сообщении.

Наиболее интенсивно обстреливался посёлок Сокольники. Агрессор выпустил 20 мин калибра 120 мм, десять мин калибра 82 мм и 29 гранат из АГС. 17 мин калибра 82 мм было выпущено в направлении населённого пункта Красный Яр.

В пресс-службе Народной милиции отметили отсутствие разрушений гражданской инфраструктуры, как и потерь среди гражданских и военных.

Сутками ранее ВСУ пять раз обстреляли ЛНР.

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Напомним, конфликт в Донбассе призваны урегулировать Минские соглашения, подписанные представителями России, Германии, Франции и Украины 12 февраля 2015 года. Документ предусматривает отвод тяжёлых вооружений и обеспечение устойчивого перемирия на всей линии фронта, однако Украина систематически нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая Донбасс