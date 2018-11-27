Из Байкала подняли тело мужчины в спасательном жилете

Ольхон, Иркутская область, , 06:42 — REGNUM Иркутские спасатели продолжают операцию по поиску людей с перевернувшегося на Байкале катера. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, накануне, 26 ноября, было обследовано 60 километров береговой линии, и во второй половине дня на противоположном берегу пролива Малое море у Нюрганской губы (остров Ольхон) местные жители нашли тело мужчины в спасательном жилете, а также спасательные круги, газовый баллон и спасательный плот.

«На месте работает следственно-оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, запланирована процедура опознания погибшего», — отмечают в МЧС.

В течение сегодняшнего дня на Байкале будут работать две наземные группы и спасателеи-водолазы. Если позволит погода, то к спасательной операции подключат также вертолёты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 ноября возле мыса Зундуки в Ольхонском районе при штормовом ветре потерпел крушение катер «Скорпион». Один из четырёх находившихся на судне мужчин успел подать сигнал бедствия, но больше на связь пострадавшие не выходили.

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