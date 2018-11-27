Четыре человека погибли в результате крушения самолета в Бразилии

Бразилиа, , 06:17 — REGNUM На востоке Бразилии во время посадки разбился легкомоторный самолет, в результате аварии погибли четыре человека, сообщает газета Folha.

Сообщается, что самолет следовал из аэропорта Пампулха в Бел-Оризонти. На борту воздушного судна находились четыре человека — два пилота, владелец самолета и его жена. Отмечается, что самолет упал при заходе на посадку. В результате крушения погибли все, кто находился на борту воздушного судна. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября легкомоторный самолет упал в Мексике, в штате Тамаулипас. При падении он задел мотоцикл, в результате чего погибли водитель и пассажир наземного транспортного средства. Люди, находившиеся на борту самолета, скрылись с места происшествия.

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