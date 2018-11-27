На Манхэттене автомобиль наехал на толпу, есть погибший

Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Один человек погиб и шесть пострадали в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в Нью-Йорке, передает NBC.

Инцидент произошел 26 ноября в квартале Чайнатаун (Манхэттен). Предположительно, наезд произведен непреднамеренно. Ведется расследование произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять детей стали жертвами ДТП, в ходе которого грузовик наехал на толпу возле одной из школ уезда Цзяньчан (провинция Ляонин, Китай).

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