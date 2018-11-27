Правительство ЕАО прокуратура обязала рассчитаться с главным истопником

Биробиджан, , 05:49 — REGNUM Прокуратура ЕАО обязала правительство области рассчитаться с главным истопником региона — предприятием «Облэнергоремонт». У поставщика тепла заблокированы счета, он не может купить уголь. Прокурорская проверка выяснила, что правительство не обеспечило должное финансирование управления ЖКХ, поставив несколько населённых пунктов и лечебные учреждения под угрозу замерзания. В областной казне денег нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратура ЕАО потребовала от губернатора Александра Левинталя обеспечить должное финансирование управления ЖКХ и энергетики области. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что правительство задолжало главному поставщику тепла в ЕАО — «Облэнергоремонту». Сумма задолженности составляет 12,4 млн рублей. Задолженность возникла в связи с ограничением роста платы граждан за услуги ЖКХ. В бюджете области средства на компенсации гражданам части расходов на коммунальные услуги отсутствуют. В этом прокуратура усмотрела нарушения принципа самостоятельности и сбалансированности бюджета ЕАО.

Проще говоря — бюджет ЕАО нищ, как церковная мышь. Из-за невозможности вести расчёты своевременно, «Облэнергоремонт» не только не может приобрести нормативный запас угля, но и накопил долгов по зарплате перед своими работниками в размере 7,6 млн рублей.

Прокуратура обязала правительство ЕАО рассчитаться с поставщиком тепла. Найдёт ли губернатор Левинталь деньги в пустой казне — неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО возникла угроза срыва отопительного сезона. У главного истопника области — «Облэнергоремонта» — нет нормативного запаса угля. Под угрозой остановки котельных, отапливающих населенные пункты в Биробиджанском и Облученском районах, а также ряд лечебных учреждений, где тяжело больные люди находятся стационарно.

ЕАО также грозит «автобусный» коллапс — после оптимизации, учиненной чиновниками в интересах, разумеется, людей, дети замерзают на остановках, общественники вынуждены развозить их по домам на такси, вместе с родителями они пикетируют мэрию Биробиджана. Не решен вопрос с автобусными перевозками из отдаленных сел, жители которых уже грозили перекрыть федеральную трассу Чита — Хабаровск.