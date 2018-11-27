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В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Происшествия

Угроза цунами не объявлялась

Токио, 27 ноября 2018, 05:30 — REGNUM  В центральной части Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки. Очаг залегания составил 50 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Тихом океане недалеко от японского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в районе префектуры Фукусима, угроза цунами не объявлялась. Очаг залегания составил 50 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

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Землетрясения
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