В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Токио, , 05:30 — REGNUM В центральной части Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки. Очаг залегания составил 50 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Тихом океане недалеко от японского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в районе префектуры Фукусима, угроза цунами не объявлялась. Очаг залегания составил 50 километров.

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