Песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсю

Пекин, , 05:18 — REGNUM Песчаная буря высотой около ста метров накрыла провинцию Ганьсю в Китае, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что жителям провинции приходится пользоваться средствами защиты дыхания. А жители с болезнями дыхательной системы укрываются в домах, так как появление на улице для них опасно для здоровья. Частично блокировано движение автотранспорта на дорогах провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии. Она охватила пространство в 500 километров, больше всего от песчаной бури пострадал штат Новый Южный Уэльс. Местные власти рекомендуют жителям оставаться в своих домах.