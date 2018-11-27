Камчатских школьников продолжают кормить опасными продуктами

Петропавловск-Камчатский, , 05:06 — REGNUM Камчатских школьников продолжают кормить опасными для здоровья продуктами питания. Не успел утихнуть скандал с запрещенными жировыми смесями, которые поставляли в детские учреждения вместо сливочного масла, как в одной из школ обнаружены продукты питания с давно истекшим сроком годности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В школе села Тигиль в ходе проверки были обнаружены продукты питания, срок годности которых истек еще в 2017 году, часть продуктов была непригодной к употреблению в марте 2018 года. «Просрочкой» оказались дрожжи, сгущенное молоко.

Прокуратура привлекла должностных лиц, ответственных за организацию питания школьников, к административной ответственности.

Немногим ранее прокуратура Камчатского края провела масштабную проверку организации школьного питания в регионе. Помимо многочисленных нарушений санитарных норм, повсеместно были выявлены нарушения закона, защищающего права социально незащищенных детей. Выяснилось, что дети из малообеспеченных семей, семей беженцев, переселенцев, коренных народов Севера не всегда могут позволить себе горячее питание в школах Камчатки. Бесплатное трехразовое питание получают далеко не все дети, имеющие на это право, поскольку групп продленного дня во многих школах нет, в некоторых они есть только для 1 — 4 классов. Обнаружены и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура края внесла в Краевую думу Камчатки предложение об устранении этих нарушений. Депутаты, как сообщают в прокуратуре, предложение поддержали и решили выделить из бюджета дополнительные средства. Хотя не совсем понятно — почему требование об устранении нарушения закона прокуратура Камчатского края облекает в форму «предложения», а депутаты его «милостиво принимают». Дети, причисленные к льготным категориям, должны получать горячее питание. И если камчатские власти — и парламент, и правительство — об этом не позаботились, значит, они нарушили закон.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в детские учреждения под видом сливочного масла поставлялись запрещенные жировые смеси. Это установила проверка Роспотребнадзора. По словам депутата Закдумы Камчатки Михаила Пучковского, его избиратели всё чаще жалуются ему, что их дети не могут есть в школьных столовых, потому, что их потом тошнит.