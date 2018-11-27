Число жертв крушения вертолета в Турции увеличилось до четырех

Стамбул, Турция, , 04:25 — REGNUM Число погибших в результате крушения военного вертолета в районе турецкого Стамбула достигло четырех человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

Ранее турецкие СМИ сообщали о трех погибших и одном раненом. Вероятно, четвертый военнослужащий скончался от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в жилом квартале района Санджактепе Стамбула упал турецкий военный вертолет. Причины падения вертолета неизвестны, в настоящее время ведется расследование.

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