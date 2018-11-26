На Украине фура проехала сквозь толпу митингующих

Киев, , 22:48 — REGNUM В Волынской области Украины на границе с Польшей митингующие закидали горящими шинами грузовик, которые проехал сквозь людей, сообщает 26 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, возле контрольно-пропускного пункта (КПП) Ягодин водители автомобилей на еврономерах объявили, что будут блокировать границу с Польшей до выполнения их требований.

Митингующие пропускали только по три грузовика с каждой стороны. Один водитель, однако, не захотел ждать и решил прорваться вне «очереди». Увидев это, митингующие пытались загородить ему движение, кидали в него горящие шины, а фура продолжала ехать на людей. В итоге грузовик смог проехать вместе с пятью другими.

Напомним, на Украине владельцы подержанных европейских автомобилей требуют отменить новые правила растаможивания иностранных машин.

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