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На Украине фура проехала сквозь толпу митингующих

Происшествия

Митингующие в ответ бросались горящими шинами

На Украине фура проехала сквозь толпу митингующих
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Киев, 26 ноября 2018, 22:48 — REGNUM  В Волынской области Украины на границе с Польшей митингующие закидали горящими шинами грузовик, которые проехал сквозь людей, сообщает 26 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, возле контрольно-пропускного пункта (КПП) Ягодин водители автомобилей на еврономерах объявили, что будут блокировать границу с Польшей до выполнения их требований.

Митингующие пропускали только по три грузовика с каждой стороны. Один водитель, однако, не захотел ждать и решил прорваться вне «очереди». Увидев это, митингующие пытались загородить ему движение, кидали в него горящие шины, а фура продолжала ехать на людей. В итоге грузовик смог проехать вместе с пятью другими.

Напомним, на Украине владельцы подержанных европейских автомобилей требуют отменить новые правила растаможивания иностранных машин.

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