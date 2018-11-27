В результате операции НАТО в афганской провинции Парван убито 3 гражданских

Кабул, , 00:27 — REGNUM Начальник полиции афганской провинции Парван (столица провинции — г. Тарикар) генерал Мохаммад Махфуз Вализада официально подтвердил информацию, согласно которой в этом регионе в результате совместной операции НАТО и Национальных сил безопасности и Афганистана погибло трое гражданских.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», совместная операция НАТО и Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уезда Джабаль-Уссарадж провинции Парван.

Трагедия произошла в результате неправильного наведения ракет силами НАТО и Национальными силами безопасности и обороны. Из-за допущенной ошибки удар был нанесён по жилому дому.

Начальник полиции провинции Парван генерал Мохаммад Махфуз Вализада сказал, что целью операции было задержание главы организованной преступной группировки, действующей на территории провинции Парван.

Официальные представители НАТО и Национальных сил безопасности и обороны на данный момент никак не прокомментировали данную информацию.