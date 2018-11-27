10 афганских солдат погибло от взрыва в мечети на территории военной базы

Кабул, , 01:07 — REGNUM В результате теракта на территории военной базы в уезде Мандо Зай афганской провинции Хост (столица провинции — г. Хост) погибло по меньшей мере 10 афганских солдат.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», нападение было организовано террористом-смертником. Нападавший привел взрывное устройство в действие в расположенной на территории военной базы мечети, где молились афганские солдаты.

По словам официального представителя Второго полка Национальной армии Афганистана, в результате террористического нападения еще 15 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

В тоже время некоторые местные источники утверждают, что число погибших значительно выше, чем оглашенное официальными лицами.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за теракт в провинции Хост.