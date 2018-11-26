В Ереванском зоопарке вслед за зеброй сдох крокодил

Ереван, , 19:26 — REGNUM Один из двух крокодилов Ереванского зоопарка был найден мертвым сегодня, 26 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоопарка. Причина смерти животного пока не установлена.

«Утром сотрудник обнаружил животное мертвым, о причине смерти сообщим после проведения вскрытия и соответствующих лабораторных экспертиз», — в эфире «Радио Азатутюн» сказал пресс-секретарь Ереванского зоопарка Рубен Абрамян.

Несколько дней назад в Ереванском зоопарке была зарегистрирована смерть единственной зебры. Директор зоопарка Рубен Хачатрян заявил, что имело место преднамеренное отравление зебры. По данным лабораторного исследования, зебра сдохла вследствие отравления мышьяком.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти единственной зебры зоопарка. Дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, что наказывается лишением свободы на срок до 4 лет.

Мэрия Еревана после смерти зебры уже начала внеплановые проверки в зоопарке. Для этого была создана комиссия, которая проверяет все направления деятельности учреждения.

Некоторые бывшие работники зоопарка требуют отставки директора, обвиняя его в халатности. Директор все обвинения отрицает и после смерти зебры сам попросил провести проверки в зоопарке.