В Ираке в результате обильных осадков погибли люди

Багдад, , 22:35 — REGNUM 25 ноября в Ираке вследствие проливных дождей погиб как минимум 21 человек. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, более других пострадали города Ниневия и Салах-эд-Дин.

Более десяти тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, так как их жилища были затоплены дождем, который шел два дня без остановки.

Сейф Аль-Бадр, официальный представитель министерства здравоохранения Ирака, заявил, что среди погибших есть женщины и дети. Некоторые из них погибли в результате наводнения, но большинство — умерли в аварии или получили удар электрическим током, пока находились в своих квартирах и домах. Он добавил, что около 180 человек также получили ранения.

Более 15 тысяч человек в Ниневии и десяти тысяч в Салах-эд-Дине остро нуждаются в помощи международного сообщества.