В эфиопском штате Бенишангуль-Гумуз новая волна насилия – 37 погибших

Аддис-Абеба, , 22:45 — REGNUM Организованные формирования жителей штата Бенишангуль-Гумуз, вооруженные огнестрельным оружием и ножами, совершили массовое убийство мирных жителей на основе их этнической принадлежности в районе Ясо на границе с районом Харо Лиму штатов Оромия и Восточный Уоллега. Очевидцы, которым удалось спастись, заявляют, что число жертв бандформирований составило 37 человек, хотя официального подтверждения со стороны властей не последовало. Об этом сообщил 25 ноября эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Observer.

Один из свидетелей, который во время резни притворился мертвым и сумел убежать в штат Восточный Уоллега, сообщил, что жители одной из деревень района Ясо спрятались в одном доме для общей безопасности, однако вооруженные бандиты пришли в дом и застрелили всех, используя пистолеты с глушителями. Другой свидетель сообщил, что бандиты преследуют оромо, которые, в основном, и подверглись нападению, а также амхара, живущих в холмистой части штата Бенишангуль-Гумуз, которая раньше была амхарской провинцией Годжам.

Очевидцы также сообщают об участии в резне сотрудников службы безопасности штата Бенишангуль-Гумуз. Один из выживших назвал имена членов сил безопасности и администрации региона, якобы участвовавших в нападении.

Начальник полиции района Ясо Гирата Кебеде не стал отвечать на вопрос об участии сил безопасности в нападении. Вместо этого он заявил, что нападение было совершено специальными агентами Фронта освобождения Оромо (ФОО), сторонники которого, по его словам, блокируют дороги в пограничной зоне и нападают на гумузцев.

В то же время глава ФОО Дауд Ибса опроверг это обвинение, заявив, что Фронт не действует в этом районе и у него нет там никаких интересов. Он заявил, что нападавшие, очевидно, прошли военную подготовку в Судане, а также получили оружие от неизвестных «спонсоров» данных акций. По его словам, необходимо разобраться с источниками финансирования этих нападений, чтобы решить проблему на корню.