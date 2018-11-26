В Москве электричка насмерть сбила пассажира

Москва, , 18:45 — REGNUM Мужчина погиб под колёсами электропоезда днём 26 ноября на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центрельному федеральному округу.

По информации ведомства, трагический инцидент произошёл на станции «Тимирязевская» Савеловского направления МЖД.

По предварительным данным, мужчина 50−55 лет пытался подняться на платформу в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. От полученных травм пострадавший скончался.

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