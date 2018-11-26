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В посольство Сербии в Афинах ворвался человек с ножом

Происшествия

Гражданин Сербии ворвался с ножом в здание посольства своей страны в Афинах

Белград, 26 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Гражданин Сербии совершил нападение на посольство своей страны в греческой столице.

Злоумышленник прорвался в холл посольства с ножом в руках, однако затем службам безопасности удалось задержать его до прибытия сотрудников полиции. Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», гражданин Сербии был сопровожден в афинское полицейское отделение и допрошен о мотивах, толкнувших его на совершение нападения.

По предварительной версии, преступник пошел на это по личным мотивам и имел связей с террористическими группировками. В холле посольства находились представители дипломатического персонала: никто из них не пострадал.

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Зарубежная хроника
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