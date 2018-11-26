В посольство Сербии в Афинах ворвался человек с ножом

Белград, , 18:17 — REGNUM Гражданин Сербии совершил нападение на посольство своей страны в греческой столице.

Злоумышленник прорвался в холл посольства с ножом в руках, однако затем службам безопасности удалось задержать его до прибытия сотрудников полиции. Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», гражданин Сербии был сопровожден в афинское полицейское отделение и допрошен о мотивах, толкнувших его на совершение нападения.

По предварительной версии, преступник пошел на это по личным мотивам и имел связей с террористическими группировками. В холле посольства находились представители дипломатического персонала: никто из них не пострадал.