В Югре осуждены сотрудницы банка, похитившие 22 млн рублей

Белоярский, Югра, , 18:08 — REGNUM В Югре осуждены сотрудницы банка, похитившие у финансового учреждения 22 млн рублей. Женщины получили условные сроки заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что 40-летняя жительница Белоярского района в период с 2015 по 2017 год занималась хищением денег в банке, в котором работала. В июле 2015 года она вывела шесть миллионов рублей для приятеля, нуждавшегося в займе.

Спустя полгода она перевела на различные счета знакомых более 15 млн рублей. Чтобы не вызвать подозрения у службы безопасности, она вовлекла в преступную деятельность 35-летнюю коллегу, которая подтверждала законность банковских операций. Затем злоумышленницам не хватило денег на погашение кредитов и автомобили, и они вновь залезли в банковские закрома, взяв оттуда миллион рублей.

«С целью сокрытия недостачи денежных средств злоумышленницы при закрытии банковского дня вносили недостоверные сведения в отчетные документы», — сообщает пресс-служба югорской полиции.

На суде уже бывшие банковские работники признали свою вину, вернули похищенное в полном объёме. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 и 4 года условно. Наказание является условным.

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