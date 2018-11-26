В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет

Магас, , 17:40 — REGNUM Жителя Ингушетии убили 26 ноября в сельском поселении Яндаре. Инцидент произошел около 19:30 во дворе собственного дома бывшего полицейского, который стал жертвой преступления. По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».

В МВД подтвердили факт совершения нападения, сообщив, что в 2015 году бывший сотрудник полиции был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. После того, как 26 ноября по нему несколько раз выстрелили, он скончался на месте от полученных ранений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Неизвестные скрылись с места преступления, в настоящее время их разыскивают. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в октябре 2018 года в городе Сунжа в Ингушетии был обстрелян автомобиль «БМВ-325». Был ранен водитель машины. Ряд СМИ тогда тоже сообщал о том, что нападение было совершено из-за якобы имевшей место кровной мести.