При пожаре в центре Петербурга пострадал один человек

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Во время пожара в доме №59 по Большому проспекту Петроградской стороны от отравления дымом пострадал один человек. Он госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. проф. Джанелидзе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. Всего из горящего здания было эвакуировано 16 человек. С огнем боролись более 170 пожарных. В настоящее время пожар локализован, его площадь составила примерно 400 кв. метров.

Напомним, пожар в здании бывшего доходного дома, где ныне размещаются магазины и офисы, начался 26 ноября в 15:05 мск. Огонь охватил помещения на втором этаже. Возгоранию был присвоен третий номер сложности, позже он был снижен.

Сильный дым распространился по прилегающим улицам Петроградской стороны, люди жаловались в соцсетях на то, что трудно дышать.

В то же время специалисты городской передвижной химико-радиометрической лаборатории не зафиксировали превышения норм предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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