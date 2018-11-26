По факту ДТП с псковскими школьниками возбуждено уголовное дело

Опочка, Псковская область, , 17:22 — REGNUM По факту дорожно-транспортного происшествия в городе Опочка Псковской области, где утром 26 ноября на остановке общественного транспорта под колёсами пьяного водителя оказались трое школьников, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пострадавшие школьники доставлены в Псковскую детскую областную клиническую больницу, где в настоящее время проводится комплексная диагностика их состояния. Один из пострадавших детей, по оценке медиков, находится в стабильно тяжёлом состоянии, двое других получили травмы средней степени тяжести.

Детей во время транспортировки из Опочки в Псков сопровождали их родители, которым была оказана необходимая психологическая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП в Опочке произошло сегодня, 26 ноября, около 7:45. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «УАЗ», находившийся за рулём в нетрезвом состоянии, въехал в автобусную остановку, на которой дети ждали школьный автобус. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

Читайте также: После наезда автомобиля на школьников в Опочке проверят остановку и дорогу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль расследование причин ДТП и поручил проверить на соответствие требованиям безопасности остановочный комплекс, состояние дороги и её освещение. Все обстоятельства происшествия обсудят на внеочередном совещании по безопасности дорожного движения 27 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавших в ДТП в Опочке детей перевезут в больницу в Псков