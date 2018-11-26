В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа

Москва, , 15:47 — REGNUM Бывший старший помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Гучигов осуждён на 1,5 года условно за стрельбу из свадебного кортежа, сообщает 26 ноября агентство «Москва».

Суд признал Гучигова виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев условно.

Ранее стало известно, что Магомед Гучигов уволен из органов прокуратуры «за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

Инцидент произошёл 11 сентября 2016 года в районе парка «Царицыно». Участники свадебного кортежа, состоявшего из автомобилей Bentley, Maybach и трех Porshe, открыли стрельбу. Все автомобили были остановлены полицией, при досмотре обнаружено и изъято травматическое оружие.

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