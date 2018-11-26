В Киеве охотники за металлом повредили линию правительственной связи

Киев, , 15:29 — REGNUM Правоохранительные органы Киева задержали трех злоумышленников, вырезавших 79 метров кабеля правительственно связи, заявили в пресс-службе киевской нацполиции, сказано 26 ноября на официальном сайте ведомства.

62-летнего киевлянина и двух его помощников 1994 и 1996 года рождения задержали на улице Братиславская, когда они тащили очередной кусок кабеля. Общая сумма убытков, нанесённых злоумышленниками, составила более 382 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители задержали банду охотников за дорогими автомобилями. У них обнаружили большое количество разнообразных технических устройств, предназначенных для угона машин.

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