Теракт в столице Сомали: есть погибшие

Могадишо, , 15:03 — REGNUM В результате очередного террористического акта в Сомали погибли три человека, сообщает 26 ноября Reuters.

Инцидент произошел в столице государства городе Могадишо, погибшие стали жертвой заминированного автомобиля.

«Перед магазином взорвалась припаркованная машина, начиненная взрывчаткой. В настоящий момент есть информация о трех погибших, но их число может возрасти», — заявил представитель полиции.

Напомним, ранее в Сомали произошел другой теракт: боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили священника, его супругу, а также его последователей общей численностью в 15 человек.

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