Из-за смога в столице Киргизии предлагают ввести чрезвычайное положение

Бишкек, , 14:53 — REGNUM Депутат Жанарбек Алымов в ходе заседания Бишкекского городского парламента выступил с предложением ввести в столице Киргизии чрезвычайное положение, поскольку по имеющейся у него информации загрязненность воздуха в городе превышает нормы в 20 раз.

«Я предлагаю, чтобы в городе создали конкретную организацию, которая занималась бы этой проблемой. Если идет превышение в 20 раз, то отправьте официальное письмо премьер-министру, и почему вы не хотите объявить в городе чрезвычайное положение?», — задал он вопрос руководству мэрии Бишкека.

В ответ на это заявление представитель гидрометцентра республики сообщила, что реальный уровень загрязнения воздуха в столице превышает допустимые нормы в 1,5 — 2,6 раза. И уточнила, что данные о степени загрязнения могут быть разниться в зависимости от ситуации.

«Если, например, рядом с датчиком будет стоять машина в пробке или в доме поблизости жгут автомобильные шины, то показатели загрязнения воздуха будут выше», — пояснила она.

Мэр киргизской столицы Азиз Суракматов, также высказал мнение, что поскольку превышение показателей загрязнения не являются критическими, то и оснований для введения чрезвычайной ситуации нет существует.

«Нет необходимости пугать людей. Что касается смога, районные администрации проводят рейды, отправляют мне ежедневно информацию. Есть факты, где жгут резину. Видимо, хорошо горит. От нее идут токсичные газы, жгут остатки производства швейных цехов, мусор. С этими явлениями усиленно боремся. С привлечением прессы, квартальных служб мы должны этот процесс остановить», — подытожил градоначальник.

ИА REGNUM напоминает, что в столице Киргизии за годы независимости вырос уровень загрязненности воздуха, и в значительной степени ухудшилось состояние экологии. Основными причинами, по мнению экологов, стали: вырубка деревьев, ежегодно растущая численность автомобильного транспорта, а также недостаточный уровень газификации и невыгодность использования газа и электричества для отопления в частных домах.

Отметим, что содержание диоксида азота в воздухе Бишкека превышает установленную норму в 1,25 раза и более, оксида азота — в 1,2 раза, формальдегида — в 4,7 раза, мелкодисперсных частиц — в 3 — 4,3 раза.