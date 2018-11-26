Разъярённый бык убил скотника в Красноярском крае

Красноярск, , 14:36 — REGNUM В Уярском районе Красноярского края бык-производитель смертельно ранил 48-летнего скотника. Как сообщили ИА REGNUM 26 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону, возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда»).

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл 21 августа 2018 года. В этот день скотник учебного хозяйства Уярского сельхозтехникума заступил на суточную смену. По предварительной версии следствия, когда мужчина пошёл загонять коров на дойку из загона, бык-производитель, находившийся в общем стаде, ранил работника. От полученных повреждений мужчина скончался.

Госинспекция труда провела расследование несчастного случая. Согласно акту, руководство техникума нарушило требования охраны труда по соблюдению условий содержания животных. Директора и работников техникума опросили. Проведена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибири это уже не первый случай, когда разъярённый бык нападает на человека. Например, в Новосибирской области в 2006 году бык нанёс смертельные травмы 69-летнему мужчине.

Читайте также: В Новосибирской области бык убил человека