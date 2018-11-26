На чешской АЭС Дукованы остановлен первый энергоблок

Тршебич, Чехия, , 14:18 — REGNUM Нарушена работа чешской атомной электростанции (АЭС) Дукованы, передает немецкий телеканал N-TV.

Как сообщил представитель чешской компании ČEZ Group, энергоблок номер 1 был незапланированно остановлен 25 ноября. Причина остановки — подозрение на негерметичность трубы в районе парогенератора. ČEZ Group надеется, что поломку удастся устранить к концу недели.

АЭС Дукованы была введена в эксплуатацию в 1985 году. Она вырабатывает примерно одну пятую часть электроэнергии, потребляемой в Чехии.