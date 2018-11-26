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На чешской АЭС Дукованы остановлен первый энергоблок

Происшествия

Причину нарушения работы надеются устранить до конца недели

Тршебич, Чехия, 26 ноября 2018, 14:18 — REGNUM  Нарушена работа чешской атомной электростанции (АЭС) Дукованы, передает немецкий телеканал N-TV.

Как сообщил представитель чешской компании ČEZ Group, энергоблок номер 1 был незапланированно остановлен 25 ноября. Причина остановки — подозрение на негерметичность трубы в районе парогенератора. ČEZ Group надеется, что поломку удастся устранить к концу недели.

АЭС Дукованы была введена в эксплуатацию в 1985 году. Она вырабатывает примерно одну пятую часть электроэнергии, потребляемой в Чехии.

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Атомная энергетика
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