МВД проверит факты хищения при строительстве соборной мечети в Ингушетии

Магас, , 14:11 — REGNUM Факты хищения и самоуправства при строительстве соборной мечети в городе Магасе будут проверены сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Ингушетии.

Проверка организована по обращению представителя Централизованной религиозной организации, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в ведомстве. Как сказано в заявлении, неустановленные должностные лица совершили хищение пожертвований, собранных гражданами на строительство центральной соборной мечети в городе Магасе.

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Напомним, строительство Соборной мечети на 8000 человек началось в Ингушетии в 20 010 году, когда был заложен первый камень в ее основание. Для исламского комплекса, куда, кроме мечети, должны были войти исламский университет, общежитие для студентов, здание Духовного управления мусульман республики, гостиница, торговый центр «Халяль», был выделен земельный участок в 20 га в центре города Магаса.

Планировалось, что проект будет реализован за 2,5 года. Площадь застройки мечети 11 000 кв. м, диаметр купола 50 м, высота минаретов 64 м. Для строительства комплекса был создан фонд «Азан», которым руководит сенатор Ахмед Паланкоев. Совместно с муфтиятом Ингушетии, правительством республики и при участии Комитета РИ по архитектуре и градостроительству фонд объявил открытый конкурс на разработку архитектурной концепции комплекса Соборной мечети. Этот же фонд занимался и сбором средств для нее.

Однако до сих пор здание так и не достроено. На строительной площадке не завершены работы из-за отсутствия средств. В мае 2018 года муфтият Ингушетии отлучил главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Одной из причин стала недостроенная мечеть в Магасе.

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