Акция протеста «желтые жилеты» в Реюньоне: комендантский час отменен

Реюньон, Франция, , 13:49 — REGNUM Комендантский час, установленный во вторник, 20 ноября, на французском острове Реюньон, потрясенный вспышкой насилия во время движения «желтые жилеты», был отменен, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что волна насилия, вспыхнувшая на острове, продолжалась несколько дней. Акция протеста «желтые жилеты» подпитывалась бандами молодых бунтовщиков недовольных уровнем безработицы, который тут достигает 22,8%, и бедности — 40%.

В префектуре заявили, что за все время протестов, начиная с 17 ноября 2018 года, было задержано 143 человека.

Однако жизнь на острове еще не восстановлена. Общественный транспорт не ходит. Аэропорт закрыт. Во всех муниципалитетах бензозаправочные станции сталкиваются с нехваткой топлива. Закрытые на неделю детские сады, школы и университет постепенно начинают работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вспышки насилия и беспорядков в Реюньоне на фоне акции протеста автомобилистов префектура острова ввела частичный комендантский час с 21:00 до 6:00.

Читайте также: Макрон об акции «желтые жилеты» в Реюньоне: военные будут мобилизованы