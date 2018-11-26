Украинские неонацисты забросали файерами здание консульства РФ в Харькове

Харьков, Украина, , 13:38 — REGNUM В Харькове украинские неонацисты принесли к зданию российского консульства автомобильные покрышки и подожгли их. После радикалы начали швырять в сторону дипмиссии горящие файеры, сообщает 26 ноября «УНН».

"Под консульством России в Харькове зажгли шины. Затем митингующие запустили фаера в консульство. Харьков во дворе консульства загорелась елка», — цитирует агентство сообщение Twitter одной из украинских неонацистских организаций.

По данным онлайн-издания, общественный порядок у консульства охраняют подразделения украинской Нацгвардии и полиции, которые не препятствуют действиям хулиганов.

Также отмечается, что подобная акция проходит посольства России в Одессе. Кроме покрышек и файеров, в ночь на 26 ноября радикалы принесли к зданию дипмиссии «окровавленные» тельняшки и развесили их на заборе.

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