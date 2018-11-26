Понедельник, 26 Ноября 2018 года
14:37:10 МСК

В Бурятии сотрудника ГИБДД нашли мёртвым в сгоревшем автомобиле

Происшествия

Для определения точной причины смерти полицейского проводится судебно-медицинское исследование

Улан-Удэ, 26 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  В Иволгинском районе Бурятии погиб сотрудник ГИБДД. Тело полицейского обнаружили 26 ноября около полуночи возле автозаправочной станции в сгоревшем автомобиле.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР, возгорание иномарки Toyota Fielder произошло неподалеку от АЗС, расположенной на автодороге по направлению в село Тапхар. Тело 34-летнего мужчины нашли в салоне в ходе тушения пожара. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина работал в одном из подразделений УГИБДД МВД Бурятии. В этот день у него был выходной. Он ехал из Улан-Удэ в сторону села Тапхар в своём личном автомобиле.

По данным с камер видеонаблюдения, около полуночи его автомобиль заехал на территорию заправочной станции. Однако водитель остановился вдалеке от топливораздаточных колонок, не вышел из машины и через несколько минут поехал дальше. Затем автомобиль остановился на трассе, а спустя некоторое время произошло возгорание в моторном отсеке.

Следователи не исключают, что на момент возгорания автомобиля мужчина уже был мёртв. Вероятно, у него остановилось сердце. Алкоголя в крови полицейского не обнаружили. Проводится судебно-медицинское исследование.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противопожарная безопасность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить