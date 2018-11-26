В Бурятии сотрудника ГИБДД нашли мёртвым в сгоревшем автомобиле

Улан-Удэ, , 13:34 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии погиб сотрудник ГИБДД. Тело полицейского обнаружили 26 ноября около полуночи возле автозаправочной станции в сгоревшем автомобиле.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР, возгорание иномарки Toyota Fielder произошло неподалеку от АЗС, расположенной на автодороге по направлению в село Тапхар. Тело 34-летнего мужчины нашли в салоне в ходе тушения пожара. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина работал в одном из подразделений УГИБДД МВД Бурятии. В этот день у него был выходной. Он ехал из Улан-Удэ в сторону села Тапхар в своём личном автомобиле.

По данным с камер видеонаблюдения, около полуночи его автомобиль заехал на территорию заправочной станции. Однако водитель остановился вдалеке от топливораздаточных колонок, не вышел из машины и через несколько минут поехал дальше. Затем автомобиль остановился на трассе, а спустя некоторое время произошло возгорание в моторном отсеке.

Следователи не исключают, что на момент возгорания автомобиля мужчина уже был мёртв. Вероятно, у него остановилось сердце. Алкоголя в крови полицейского не обнаружили. Проводится судебно-медицинское исследование.