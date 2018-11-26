Понедельник, 26 Ноября 2018 года
14:37:57 МСК

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Воронежской области

Происшествия

Причиной пожара могла стать электроплита

п.г.т. Анна, Воронежская область, 26 ноября 2018, 13:26 — REGNUM  Три человека погибли в результате пожара в поселке городского типа Анна Воронежской области днем 24 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как сообщается, тела троих погибших — мужчина 56, 49 и 64 лет, были обнаружены при тушении пожара в частном доме. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электрической плиткой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 ноября, в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить