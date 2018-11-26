Три человека погибли при пожаре в частном доме в Воронежской области

п.г.т. Анна, Воронежская область, , 13:26 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в поселке городского типа Анна Воронежской области днем 24 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как сообщается, тела троих погибших — мужчина 56, 49 и 64 лет, были обнаружены при тушении пожара в частном доме. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электрической плиткой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 ноября, в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей.