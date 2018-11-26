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В Астраханской области нашли тайник с двумя тоннами осетровых рыб

Происшествия

Груз обнаружили, потому что под весом заполненного тайника просел грузовик

Астрахань, 26 ноября 2018, 13:25 — REGNUM  В Астраханской области инспекторы ДПС обнаружили в грузовике тайник с двумя тоннами осетра. Об этом 26 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автобус остановили на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань, за рулём которого находился 40-летний гражданин Дагестана. По словам водителя, он перевозил болгарский перец, однако полицейские обратили внимание на просевшие рессоры автомобиля — и благодаря этому нашли тайник с незаконным грузом.

В тайнике перевозились 760 замороженных рыб общим весом 1900 кг, предположительно осетровых пород. Груз изъяли и направили на ихтиологическое исследование, чтобы установить его принадлежность к особо ценным водным биологическим ресурсом.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила Ирина Волк.

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