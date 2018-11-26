В Краснодаре в маршрутке произошел пожар

Краснодар, , 13:21 — REGNUM В Краснодаре загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщил «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД России по городу Артем Коноваленко.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса», — сказал он.

Инцидент произошел в понедельник, 26 ноября, на улице Северной. По предварительным данным, в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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