В Подмосковье обнаружили тело женщины со связанными ногами

Ступино, Московская область, , 13:19 — REGNUM В Ступинском районе Московской области под грудой мусора обнаружено тело женщины со связанным скотчем ногами и ремнем на шее, сообщает 26 ноября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, тело 38-летней женщины было обнаружено 24 ноября в поселке Жилево возле строящегося здания. Отмечается, что давность наступления смерти женщины около семи суток.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из московских парков были обнаружены фрагменты тела неизвестной женщины, упакованные в полиэтиленовые пакеты, возбуждено уголовное дело.

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