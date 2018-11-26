Протестующие забросали петардами территорию посольства РФ в Одессе

Одесса, Украина, , 13:13 — REGNUM Около сотни «активистов» собрались возле российского посольства в Одессе, сообщило 26 ноября информационное агентство УНН.

Протестующие оклеили забор посольства наклейками и начали бросать петарды на территорию посольства. Состоялось несколько стычек с правоохранителями.

Полиция одесской области переведена на усиленный режим несения службы, заявил начальник нацполиции Одесской области Иван Ищенко. По его словам, правоохранители контролируют, чтобы протестующие не пронесли к месту проведения акции каких-либо запрещённых предметов.

«Пока ничего запрещенного не нашли… Работает ситуационный центр. Дипучреждение будет круглосуточно под охраной полиции и Нацгвардии», — рассказал Ищенко.

Отметим, ранее неизвестные повесили на забор российского посольства несколько окровавленных тельняшек.

Напомним, ночью члены нескольких экстремистских группировок забросали дымовыми шашками здание посольства РФ в Киеве, а также сожгли одну из машин, принадлежащую российским дипломатам.

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Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые нарушили морскую границу РФ. Во время задержания было применено оружие и спецназ. Шесть украинских моряков получили ранения. В данный момент задержанные суда находятся в порту Керчи.