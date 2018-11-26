Скончался один из пострадавших при обрушении моста под Воронежем

Воронеж, , 12:59 — REGNUM Один из пострадавших при обрушении моста через реку Савала около села Братки Терновского района Воронежской области скончался. Об этом стало известно 26 ноября в ходе планерного совещания в правительстве региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что семье скончавшегося мужчины будет оказана материальная помощь, сообщило РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение мост произошло днем 21 ноября. На мосту проводились ремонтные работы, для проезда была открыта только одна полоса. В момент, когда через мост проезжали два груженых грузовика, один из его пролетов обрушился, автомобили упали в реку. В результате травмы получили шесть человек: два водителя грузовиков, четверо рабочих, находившихся на мосту в момент обрушения. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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