В Киргизии подросток попал в больницу после взрыва смартфона

Бишкек, , 12:53 — REGNUM В Иссык-Кульской области Киргизии 14-летний подросток получил серьезные ожоги в результате взрыва сотового телефона в кармане брюк. Об этом сообщает 26 ноября агентство Turmush.

Отмечается, что мальчик получил химический и термический ожоги 1 и 2 степени. У него обожжены треть кожных покровов в области бедра, промежности, живота и грудной клетки. Сообщается, что подросток владел телефонным аппаратом модели Nokia X.

«На сегодняшний день состояние подростка оценивается как стабильно тяжелое», — отметили в местном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Зеленограде у студента в кармане брюк взорвался iPhone. У пострадавшего врачи НИИ имени Склифосовского констатировали ожоги в области бедра и промежности.

Читайте также: У студента в Москве взорвался смартфон в кармане