Хакасия приходит в себя после ураганного ветра

Абакан, , 12:41 — REGNUM Последствия непогоды и сильного ветра ликвидируются в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 ноября, в республиканском правительстве.

Уточняется, что погода в Хакасии ухудшилась в ночь на 25 ноября. Порывы ветра достигли 30 м/с. В ряде городов и районов прошёл сильный снег, метели. На дорогах образовались гололедица и снежные накаты.

О ситуации в связи с непогодой главе Хакасии доложил руководитель управления ГО и ЧС Николай Старков. По его словам, все муниципальные образования оперативно получили штормовое предупреждение. Также об этом проинформировали население. Единую систему предупреждения и ликвидации ЧС Хакасии перевели в режим «Повышенной готовности». Создали оперативный штаб для контроля за ходом восстановительных работ.

В администрации главы республики уточнили, что штормовой ветер бушевал в Хакасии почти сутки. Произошло более 70 технологических нарушений в электросетях. Последствия стихии устраняли 37 бригад, 115 человек и 55 единиц техники «Хакасэнерго». К 20:00 (местн.) 25 ноября было устранено порядка 60 технологических нарушений.

Глава Хакасии Валентин Коновалов назвал действия местных энергетиков профессиональными.

В целом нарушение электроснабжения 25 ноября произошло в 24 насёленных пунктах, в том числе в Абакане. Без электроснабжения оставались 4885 частных жилых домов (15 880 человек) и 20 социально-значимых объектов. По данным на утро 26 ноября восстановительные работы продолжались городе Абаза и населённых пунктах двух районов — Алтайского и Таштыпского.

В Абакане из-за непогоды сорвало часть кровли с девятиэтажного жилого дома на улице Дружбы Народов — на площади 20 кв. м. Также повреждено два легковых автомобиля.

В Орджоникидзевском районе 25 ноября вблизи населённого пункта Приисковый потерялась группа туристов из четырёх человек на снегоходах. Поисковые работы продолжаются, к ним планируют привлечь вертолёт МИ-8.

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Ветреная погода в Хакасии сохраняется 26 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 ноября непогода бушевала не только в Хакасии, но и в Красноярском крае. В городе Минусинске ветром снесло новогоднюю ёлку.

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