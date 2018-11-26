Житель Калужской области прятал наркотики в носках

Обнинск, Калужская область, , 12:25 — REGNUM В Калужской области полицейские задержали молодого человека с крупной партией наркотиков, приготовленных к сбыту. Как сообщили 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, задержанный — ранее несудимого 20-летний житель Жуковского района.

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При проведении личного досмотра полицейскими были обнаружены и изъяты два пакета, в котором находились 70 свертков с веществом синтетического происхождения. Молодой человек прятал пакеты в носках.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центра УМВД России по Калужской области. Установлено, что в нём находилось около 30 граммов наркотического средства N-метилэфедрон, что является крупным размером.

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Задержанный молодой человек рассказал, что собрался сбыть запрещённое вещество наркозависимым гражданам.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Подозреваемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Калужской области в суд было направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении ещё одного наркоторговца. На скамье подсудимых окажется 17-летний житель города Кондрово. Его обвинили в 27 эпизодах сбыта наркотических средств.

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