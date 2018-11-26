Ракеты с хлором по Алеппо запустили протурецкие боевики?

Дамаск, , 12:18 — REGNUM В течение двух дней, 24 и 25 ноября, произошло изменение обстановки в Сирии. Оно характеризуется двумя событиями.

Первое событие, 24 ноября боевики нанесли по районам Алеппо, находящимся под контролем сирийского правительства. Были применены ракеты, снаряженные газообразным хлором. В результате этой акции пострадало 107 местных жителей, в том числе, много женщин и детей.

Второе событие, 25 ноября ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков, которые днем ранее нанесли ракетный удар по северным районам Алеппо. И исламисты, и средства применения химического оружия были уничтожены. Боевики, кстати, планировали еще один подобный удар. Это первый авиаудар российских ВКС в районе обозначенной Идлибской демилитаризованной зоны с сентября 2018 года.

Есть очень важная деталь в сложившейся обстановке. Ответный удар российской авиации наносился по районам Рашиддин и Хан Туман к северо-западу от Алеппо. По информации ресурса South Front, эти районы находятся под контролем Фронта национального освобождения.

Фронт создан Турцией и объединяет подконтрольные ей исламистские группировки. Создан он был в период подготовки масштабного наступления Сирийской арабской армии в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах. Наступление было отложено из-за заключения соглашения между Турцией и Россией о создании Идлибской демилитаризованной зоны.

Следует заметить, что наблюдательные посты турецкой армии и ранее не пресекали действия своих подконтрольных боевиков, которые наносили удары по жилым кварталам Алеппо, находящимся под контролем Дамаска.