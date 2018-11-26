Пострадавших в ДТП в Опочке детей перевезут в больницу в Псков

Опочка, Псковская область, , 12:16 — REGNUM Пострадавшие в ДТП в Опочке дети будут перевезены в Псковскую детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на данные и.о. председателя регионального комитета по здравоохранению и фармации Марины Гаращенко, которая по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова координирует работу по оказанию медицинской помощи пострадавшим школьникам.

По погодным условиям в Опочку не смог вылететь вертолёт санавиации, поэтому в Псков детей доставит бригада скорой помощи. В её составе невролог, травматолог и нейрохирург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас пострадавшие от наезда автомобиля школьники находятся под наблюдением врачей в Опочецкой межрайонной больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, у двух других повреждения средней степени тяжести.

Напомним, в Опочке сегодня, 26 ноября, около 7:45 47-летний водитель автомобиля «УАЗ» въехал в автобусную остановку, на которой дети ждали школьный автобус. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД — медицинское освидетельствование показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

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