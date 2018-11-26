Посетитель ресторана в Северной Осетии бросил гранату в своего обидчика

Владикавказ, , 12:11 — REGNUM Житель Северной Осетии задержан за попытку взорвать гранату. Использовать боеприпас он намеревался в ходе драки для расправы со своим противником. Инцидент произошел 24 ноября возле ресторана во Владикавказе на проспекте Мира.

К счастью, граната не взорвалась, а подоспевшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нарушителя порядка. По данным пресс-службы ведомства, между посетителями ресторана произошел конфликт. На улице он перерос в драку, во время которой один из злоумышленников кинул гранату в своего оппонента.

Взрывотехники инженерно-технической службы ОМОН Росгвардии обследовали опасный предмет и выяснили, что это граната РГД-5. Специалисты обезвредили ее и передали следственно-оперативной группе МВД. Ей же был передан и задержанный.

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Напомним, в январе 2017 года в Северной Осетии была задержана преступная группа, торговавшая оружием, в которую входил полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Моздокскому району. Злоумышленники продавали в том числе и ручные осколочные гранаты, автоматы АК-74 и патроны.