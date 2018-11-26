Понедельник, 26 Ноября 2018 года
12:50:33 МСК

Число жертв иранского землетрясения превысило 700 человек

Происшествия

Сведений о погибших пока нет

Тегеран, 26 ноября 2018, 12:03 — REGNUM  Число пострадавших в землетрясении в Иране превысило 700 человек, сообщает 26 ноября Reuters.

Трагедия произошла на ирано-иракской границе 25 ноября. Президент Ирана Хасан Рухани уже распорядился об оказании помощи всем пострадавшим. В район, пострадавший от толчков уже отправлена экстренная помощь.

Напомним, 25 ноября на границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясения магнитудой 6.3 балла. Более всего пострадала иранская провинция Керманшах, здесь были отменены все занятия в школах и университетах.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших от землетрясения в Иране выросло до 553 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить