Число жертв иранского землетрясения превысило 700 человек

Тегеран, , 12:03 — REGNUM Число пострадавших в землетрясении в Иране превысило 700 человек, сообщает 26 ноября Reuters.

Трагедия произошла на ирано-иракской границе 25 ноября. Президент Ирана Хасан Рухани уже распорядился об оказании помощи всем пострадавшим. В район, пострадавший от толчков уже отправлена экстренная помощь.

Напомним, 25 ноября на границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясения магнитудой 6.3 балла. Более всего пострадала иранская провинция Керманшах, здесь были отменены все занятия в школах и университетах.

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